Nioh Complete Edition annunciato per PC, svelati requisiti minimi e consigliati

ha annunciato chesarà disponibile su PC dal 7 novembre: il gioco sarà in vendita su Steam in versione, pacchetto che include il gioco completo e i DLC, Onore Spezzato e

L'edizione PC permetterà di selezionare tra due diverse modalità di visualizzazione: Action Mode con supporto per i 60 fps stabili e Movie Mode con supporto per la risoluzione 4K. Di seguito i requisiti minimi e consigliati per far girare Nioh su PC:

Requisiti Minimi

OS: Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit

Processore: Intel Core i5 3550

Memoria: 6 GB RAM

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 780 VRAM 3GB, AMD Radeon R9 280 VRAM 3GB or over

DirectX: Versione 11

100 GB di spazio libero su disco

Requisiti Raccomandati

OS: Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit

Processore: Intel Core i7 4770K

Memory: 8 GB RAM

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6GB, AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB

100 GB di spazio libero su disco

DirectX: Versione 11

Nioh Complete Edition sarà disponibile su PC dal 7 novembre, distribuito tramite Steam.