Nioh Complete Edition uscirà in Giappone il 7 novembre

Durante il Tokyo Game Show 2017,ha annunciato cheverrà pubblicato in Giappone il 7 novembre in formato digitale e il 7 dicembre in edizione retail. Pubblicato il trailer del prossimo DLC: lo trovate in cima alla notizia.

La Complete Edition di Nioh includerà il gioco base più le le tre espansioni pubblicate nei mesi successivi, vale a dire Il Drago del Nord, Onore Sprezzante e La Fine del Massacro (in arrivo il 26 settembre). L'edizione digitale darà accesso a 5 armi esclusive, mentre quella retail conterrà la colonna sonora su CD e un artbook con la guida strategica per i giocatori alle prime armi.

Al momento non è stato diffuso nessun dettaglio riguardo a una possibile pubblicazione in Occidente. Non rimane che attendere ulteriori dettagli in merito da Koei Tecmo.