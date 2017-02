Nioh a confronto su PS4 e PS4 Pro

ha pubblicato l'analisi comparativa per le versionidi, il nuovo action game delispirato alle ultime produzioni di From Software. Vediamo come si comportano la risoluzione e il frame rate sulle due console Sony.

Come potete notare nel video riportato in calce alla notizia, Nioh gira a 60 fps su entrambe le piattaforme quando il gioco viene settato in Action Mode, a discapito di qualche compromesso per la risoluzione (che varia tra i 1080p e i 720p su PS4 Pro e si mantiene intorno ai 720p su PS4), mentre in Movie Mode il frame rate rimane fisso a 30 fps permettendo una risoluzione maggiore (tra 2160p e 1440p su PS4 Pro e 1080p su PS4). Con l'occasione vi riproponiamo la nostra recensione di Nioh curata da Alessandro Bruni.