Nioh: dettagli su mappe e contenuti della modalità PvP

Il Game Director diè stato recentemente intervistato sulle pagine di Famitsu, in questa occasioneha svelato alcuni dettagli sulla tanto attesa modalità PvP che farà il suo debutto il prossimo 2 maggio con un corposo aggiornamento gratuito.

La modalità PvP di Nioh includerà combattimenti 1v1 al meglio dei due round e battaglie 2v2. Tra le arene disponibili troveremo anche il Dojo, ogni stage avrà caratteristiche uniche e coperture da sfruttare la proprio vantaggio. Le abilità e gli oggetti del single player saranno in gran parte mantenuti anche in PvP, alcuni parametri potrebbero però essere modificati per non sbilanciare troppo il gameplay.

Oltre all'aggiornamento gratuito che includerà il PvP, il 2 maggio arriverà anche il primo DLC a pagamento di Nioh, intitolato Dragon of the North.