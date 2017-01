Nioh: dettagli su modalità PvP e Season Pass

Yosuke Hayashi delha parlato brevemente dei contenuti aggiuntivi previsti pernel corso di una recente intervista pubblicata sulle pagine di Gamereactor Spagna.

Hayashi fa sapere che poco dopo il lancio verrà resa disponibile anche una modalità PvP, scaricabile gratuitamente tramite aggiornamento. Inoltre viene confermata la presenza del Season Pass (già disponibile per il preordine sul PlayStation Store), il quale permetterà di scaricare tre espansioni, i contenuti dei pacchetti verranno svelati nelle prossime settimane.

Nioh è entrato in fase Gold e uscirà il 9 febbraio in Europa, in esclusiva su PlayStation 4. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra prova.