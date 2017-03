Nioh: disponibile la patch 1.06 che introduce nuove missioni gratuite

La patch 1.06 diè adesso disponibile per il download su Playstation 4. Come vi avevamo segnalato stamattina , l'aggiornamento corregge alcuni bug noti e introduce una serie di miglioramenti e bilanciamenti del gameplay e ben dieci nuove missioni gratuite accessibili dopo aver completato la campagna principale.

Da adesso sarà inoltre possibile mettere il gioco in pausa premendo il tasto option (feature ovviamente non attiva nel multiplayer) e trasportare fino a 9999 oggetti per il crafting delle armi. Per tutti i dettagli sulla patch 1.06, rimandiamo al changelog completo pubblicato sul profilo Facebook ufficiale, mentre se volete saperne di più di Nioh vi consigliamo di leggere la nostra recensione.