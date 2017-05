Nioh: il DLC Drago del Nord è disponibile per il download

E' ora disponibile per il download il primo DLC di, intitolato. Il pacchetto è gratuito per i possessori del Season Pass mentre gli altri potranno scaricarlo al prezzo di 9,99 euro.

Drago del Nord porta il giocatore nella regione di Oshu, dove il sovrano Masamune Date sta raccogliendo pietre spirituali in grande segreto segreto. Il pacchetto include tre nuove aree da esplorare, abilità extra, set di armature inedite e nuovi Spiriti Guardiani.

Koei-Tecmo ha anche pubblicato un aggiornamento gratuito di Nioh che include la tanto richiesta modalità PvP, l'update è indispensabile per poter installare correttamente il DLC Dragon of the North. Segnaliamo infine la disponibilità di un nuovo pacchetto tematico gratuito per ShareFactory che include due intro, un outro, tre titoli, otto effetti, 72 adesivi e dodici immagini di sfondo.