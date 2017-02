Nioh: ecco le opinioni della stampa in un trailer

Da oggi, èè finalmente disponibile negli Stati Uniti, e per celebrare l'occasioneha pubblicato un nuovo trailer per il gioco che mette in mostra gli ottimi riscontri ottenuti dalla stampa ed i voti positivi che il titolo si è aggiudicato in alcune tra le più popolari testate videoludiche internazionali.

Stando a quanto si può vedere nel filmato, che potete trovare in apertura, Koei Tecmo sembra aver fatto un ottimo lavoro con questo gioco in stile soulslike, che non manca di dimostrare la propria originalità: anche Everyeye ha premiato Nioh con un punteggio di 8.5 nella recensione pubblicata lo scorso giovedì.



Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Nioh arriverà nei negozi europei domani, 8 febbraio. Quanto attendete questo gioco?