Nioh: ecco perchè non è possibile affrontare l'intero gioco in co-op

Come saprete,non può essere affrontato interamente in co-op con un amico, sebbene il gioco cooperativo sia supportato in determinate aree solamente se queste sono già state completate da entrambi i giocatori. Si tratta di una scelta ben precisa degli sviluppatori, motivata dal Creative Director

Lee spiega i motivi di questa decisione sulle pagine di Kotaku: "Così come era strutturata in precedente, la co-op avrebbe reso troppo facile il gioco. Giocare insieme a un amico avrebbe abbassato notevolmente il livello di sfida, cosa che non volevamo fare assolutamente. Per questo abbiamo deciso di non permettere di affrontare l'intera avventura in co-op. Vogliamo che i giocatori possano vivere Nioh così come lo abbiamo concepito. Nella versione demo la co-op è libera per via dei pichi livelli e del tempo limitato a disposizione."

Nioh è ora disponibile in esclusiva su PlayStation 4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione del gioco e alla guida con i consigli utili per iniziare.