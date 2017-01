NiOh: ecco il trailer per la demo Last Chance Trial

Come annunciato in precedenza, NiOh darà un’ultima occasione ai giocatori per prepararsi alle sfide che incontreranno l’8 febbraio, data d’uscita del Soulslike del Team Ninja. Attraverso il suo canale di YouTube, PlayStation ha condiviso un video trailer con i momenti salienti della demo Last Chance.

Sabato 21 e domenica 22 gennaio, sarà possibile sperimentare ancora una volta i brutali combattimenti che caratterizzano la produzione di Koei Tecmo. La demo Last Chance Trial è già disponibile per il pre-download sul PlayStation Store, ma verrà attivata solo nelle giornate sopracitate.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che NiOh sarà disponibile l’8 febbraio 2017 in esclusiva su PlayStation 4. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la nostra video anteprima.