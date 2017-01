Nioh, For Honor e Torment: Tides of Numenera tra i giochi più attesi attesi di Febbraio 2017

Febbraio si prospetta un mese particolarmente ricco di uscite su tutte le principali piattaforme: nel corso del prossimo mese arriveranno nei negozi titoli attesissimi come, Torment: Tides of Numenera,(in esclusiva su PlayStation 4),per Xbox One/Windows 10, Sniper Elite 4.

Senza dimenticare Berserk and the Band of the Hawk, LEGO Worlds e il DLC Road to Boruto per Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Per la lista completa vi rimandiamo alle nostre rubriche dedicate alle uscite di Febbraio 2017 per PC e console (Xbox One e PlayStation 4).