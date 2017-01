Nioh: gameplay con domande e risposte in diretta su Twitch alle 17:00

Oggi pomeriggio alle, appuntamento speciale su Twitch, interamente dedicato a: durante la diretta mostreremo un'ora di gameplay inedito e risponderemo alle vostre domande e curiosità sul nuovo gioco del

Abbiamo avuto modo di provare Nioh recentemente negli uffici di Sony Interactive Entertainment, durante la prova abbiamo registrato un'ora di gameplay del gioco che vi mostreremo su Twitch a partire dalle 17:00. Vi invitiamo a registravi al nostro canale per non perdere neanche un secondo di questo e di tutti gli altri eventi targati Everyeye Live, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.