Nioh è il gioco di Koei Tecmo che ha avuto più successo in Occidente

Stando alle parole del general manager diè stato il gioco della compagnia giapponese che ha avuto più successo in Occidente. Uscito l'8 Febbraio 2017 in esclusiva su, il titolo avrebbe piazzato più di un milione di copie nel giro di un mese.

Al momento non è chiaro se si tratta di un milione di copie vendute o distribuite, ma in ogni caso stiamo parlando di un traguardo storico che ha convinto Koei Tecmo a investire con più convinzione in Occidente. Niente male per una nuova IP: l'obiettivo della compagnia, adesso, è quello di espandere ulteriormente il proprio pubblico. Secondo voi si tratta di un successo meritato? Fateci conoscere il vostro parere su Nioh nei commenti.