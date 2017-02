Nioh: guida completa al Fabbro

è un gioco caratterizzato da un un combat system tecnico, appagante e variegato, è ambientato nel Giappone del diciassettesimo secolo e narra le gesta dell'impavido, alle prese con temibili orde demoniache.

Nioh presenta un sistema di progressione del personaggio che affonda le sue radici nella serie Souls, offrendo tuttavia degli spunti piuttosto interessanti. In questa guida andremo quindi ad analizzare la figura del Fabbro, offrendovi utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla vostra avventura.

Il Fabbro sarà disponibile dopo il completamento della seconda missione di gioco e vi permetterà di potenziare il vostro equipaggiamento, acquistare e vendere oggetti e, ancora, modificare l’aspetto del protagonista del titolo. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le diverse opzioni disponibili presso il Fabbro.

Compravendita

In questa sezione potrete vendere gli oggetti in vostro possesso e comprare nuove armi ed equipaggiamenti da utilizzare nel gioco. Vi consigliamo quindi di disfarvi degli oggetti che non utilizzate e di investire le vostre risorse nell’acquisto di risorse da impiegare nella vostra avventura. Tenete inoltre a mente che, nel prosieguo della storia, il fabbro rifornirà il suo inventario con nuovi ed interessanti oggetti di varia utilità, perciò ricordate di recarvi periodicamente al suo cospetto.

Forgia

Durante la vostra avventura avrete la possibilità di raccogliere ed accumulare diversi materiali da impiegare nella realizzazione di speciali armi, armature e manufatti. Recandovi dal fabbro potrete quindi fondere insieme i vari elementi in vostro possesso e dare vita ad oggetti di varia utilità, da utilizzare nei combattimenti e nelle sfide proposte dal gioco.

Affinità d’anima

In questa sezione potrete fondere due armi o armature diverse, creando in tal modo un oggetto più potente rispetto ai precedenti. Prestate inoltre particolare attenzione alle caratteristiche e abilità che caratterizzano gli oggetti in vostro possesso poiché, combinando i giusti oggetti, potrete dar vita ad alcuni tra i più potenti manufatti del gioco, che vi accompagneranno per tutta la durata del gioco.

Modifica stile

In questa sezione potrete invece modificare l’aspetto delle vostre armi, in modo da personalizzare il vostro equipaggiamento e donargli uno stile omogeneo. Tenete bene a mente che le modifiche saranno puramente estetiche e non andranno in alcun modo ad influire sulle statistiche del protagonista.

Capelli

Questa sezione non sarà immediatamente disponibile, ma verrà sbloccata dopo aver selezionato l’apposita opzione presente nel menu. Qui potrete modificare l’aspetto di William selezionando diverse acconciature per il protagonista, da abbinare ad altrettante barbe che verranno aggiornate nel corso della storia.

Riforgia

In questa sezione potrete eliminare gli effetti di stato che influenzano le statistiche delle vostre armi. In tal modo potrete quindi arginare le abilità negative che affliggono il vostro equipaggiamento, applicando i bonus che più vi aggradano.

Scomponi

Come menzionato in apertura, Nioh vi permette di vendere gli oggetti che non utilizzate in modo da ricavarne un profitto. Tuttavia, il gioco vi offre altresì la possibilità di scomporre armi ed armature ottenendo così materiali utili alla forgiatura di nuovi equipaggiamenti. Ponete inoltre attenzione al colore dell’arma selezionata, indice della rarità dell’oggetto.