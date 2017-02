Nioh: guida alle modalità online del gioco

, l’attesissimo soulslike sviluppato da, è ora disponibile su PS4. Il gioco, caratterizzato da un un combat system tecnico, appagante e variegato, è ambientato nel Giappone del diciassettesimo secolo e narra le gesta dell'impavido, alle prese con temibili orde demoniache.

Nioh inoltre di giocare online contro altri utenti provenienti da ogni parte del mondo o, in alternativa, di cooperare con i propri amici ed affrontare insieme le missioni. In questa guida andremo quindi ad illustrarvi le diverse modalità di gioco online che caratterizzano il nuovo soulslike sviluppato da Team Ninja, offrendovi alcuni consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla vostra avventura.

Tombe insanguinate

Le tombe insanguinate sparse per il campo di battaglia indicano il punto in cui altri giocatori hanno trovato la morte. Tenete premuto il tasto Cerchio per interagire con una tomba insanguinata ed evocarne il relativo Redivivo. Questi sono nemici difficili da eliminare ma, dopo averne sconfitto uno, verrete premiati con una lauta ricompensa. Le Tombe insanguinate includono inoltre alcune utili indicazioni riguardanti le modalità di morte di un giocatore: tenetele bene a mente, in modo da evitare la stessa sorte.

Evocare un visitatore

Offrendo una tazza Ochoko in un santuario durante lo svolgimento di una missione, potrete evocare un altro giocatore online nella vostra partita come compagno in cooperativa. Il gioco in co-op terminerà quando, assieme al vostro amico, eliminerete il boss della missione.



Portali Torii

Selezionando i Portali Torii dal menu del punto di partenza potrete invece avventurarvi nei mondi degli altri giocatori, in modo da affrontare il Regno Yokai con un compagno ed altro ancora. Ricordate che, in ogni caso, la vostra missione terminerà se avrete successo o, in alternativa, se perirete in battaglia.

La barra Assistenza

Quando un giocatore morirà, la barra Assistenza diminuirà di conseguenza. Tuttavia, un giocatore sconfitto potrà rianimarsi da solo o attendere di essere rianimato. Se il vostro compagno verrà rianimato entro un lasso di tempo predeterminato, la barra Assistenza sarà riempita nuovamente, offrendo così più possibilità di completare una missione. Potrete inoltre pregare in ogni santuario, una sola volta per livello. In tal modo recupererete una certa quantità della barra Assistenza ed otterrete alcuni effetti bonus. Maggiore sarà il numero di Kodama nel santuario e migliore sarà l’effetto positivo derivante dai suddetti incentivi. Infine, tenete bene a mente che, una volta esaurita la barra Assistenza, la partita terminerà di conseguenza.

Incontri casuali

Selezionando questa opzione nei Portali Torii, avrete l’opportunità di diventare dei visitatori e aiutare un giocatore causale nel completamento di una missione. Se l’host pregherà in un santuario o accederà a un’area con un nemico molto potente, verrete trasportati automaticamente nella sua posizione. La partita termierà in caso di morte dell’host, ovvero il giocatore che vi ha evocati.

Battaglie tra clan e Case da tè nascoste

Nioh vi permette di selezionare i Portali Torii nel menu del punto di partenza, in modo da giurare fedeltà a un clan e partecipare alle relative battaglie tra clan. Nelle Case da tè nascoste potrete scambiare la gloria ottenuta nelle battaglie online con alcuni oggetti, giurare fedeltà ad un clan e partecipare alle battaglie, il tutto interagendo con il proprietario della Casa. In segno di fedeltà a un clan, riceverete la protezione emblema, che vi conferirà speciali bonus nei combattimenti. Tenete bene a mente che i clan sono suddivisi in due accampamenti, rosso e bianco, che si sfidano in sanguinose battaglie della durata di una settimana ciascuna. Al termine di ogni scontro, inizierà la battaglia successiva e gli accampamenti saranno rimescolati.

Classifiche e ricompense

Nella schermata della classifica, potrete visualizzare il piazzamento generale, le vostre performance individuali e la classifica del clan. Al termine di una battaglia tra clan, riceverete determinate ricompense in caso di vittoria o sconfitta ed in base al vostro grado. Potrete infine ottenere la Gloria sconfiggendo i Redivivi, diventando un visitatore e affrontando il Regno Yokai con un compagno.

Vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate anche la guida di Nioh con consigli e suggerimenti utili per muovere i primi passi nel gioco.