Come rivelato su Twitter dall'utente "Wostry" (collaboratore della divisione ungherese di IGN), le prime copie review disono state spedite da. Il gioco di, quindi, potrà essere analizzato dalla stampa specializzata in questi giorni, con la scadenza dell'embargo fissata al 2 febbraio.

In aggiunta, come specificato da SegmentNext, il peso totale di NiOh ammonta ad un totale di 40GB, con 12GB necessari per avviare l'applicazione.

NiOh uscirà l'8 febbraio in esclusiva PlayStation 4. Recentemente, il settimanale Famitsu ha pubblicato una ricca galleria di immagini. Ricordiamo inoltre che il gioco supporterà PlayStation 4 Pro, e che si arricchirà in futuro con una modalità PvP online.