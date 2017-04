Nioh: Koei Tecmo sta considerando la produzione di un sequel

Durante un'intervista rilasciata a, il Director diha parlato dei prossimo DLC in arrivo ad Aprile e della possibilità di un sequel per il gioco, considerato il grande successo di critica e pubblico ottenuto dal primo capitolo.

Si intitola Dragon of Tohoku il prossimo DLC di Nioh dedicato alla trama, ed è previsto a fine Aprile insieme alla tanto attesa modalità PVP. Stando alle parole del Director, la nuova porzione di storia ci farà avventurare nel mondo di gioco dopo gli eventi finali, dove la regione Tohoku del regno Tokugawa è immersa in un'atmosfera disturbante che il giocatore è chiamato a investigare. Per quanto riguarda la possibile realizzazione di un sequel, Fumihiko Yasuda ha fatto notare che Nioh è stato un grande successo anche in Occidente, e data l'ottima accoglienza di pubblico e critica sarebbe felice di lavorare a un seguito. A voi farebbe piacere un ipotetico Nioh 2?