Nioh: l'update 1.14 aggiunge un capitolo extra e due nuovi livelli di difficoltà

ha pubblicato l'aggiornamento 1.14 di: questo update gratuito aggiunge un nuovo capitolo per la storia, denominato, oltre a due livelli di difficoltà extra accessibili a coloro che hanno acquistato il DLC

Siege of Osaka sarà accessibile a tutti coloro che abbiano già completato lo Story Mode almeno una volta, inoltre l'update aggiunge un nuovo tipo di arma e i livelli di difficoltà Way of the Demon e Way of the Wise, questi ultimi due contenuti però saranno disponibili solamente per i possessori del DLC Onore Sprezzante.

L'aggiornamento inoltre corregge alcuni bug e problemi tecnici minori, aumentando la stabilità generale del gioco in particolar modo dopo l'installazione dell'ultimo contenuto aggiuntivo.