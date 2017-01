Nioh Last Chance Trial: prestazioni a confronto per le tre modalità su PS4 Pro

I ragazzi di VG Tech hanno sottoposto la demo di Nioh The Last Chance Trial ad alcuni test per analizzarne il framerate. Le prestazioni sono state registrate su PlayStation 4 Pro, mettendo a confronto le tre diverse modalità offerte dal titolo del Team Ninja sulla console mid-gen di Sony.

Su PlayStation 4 Pro, Nioh The Last Chance permette ai giocatori di scegliere tra tre tipologie di rese visive. La modalità movie utilizza una risoluzione dinamica che varia da un minimo di 2560×1440 ad un massimo di 3840×2160, con una media di 3330×1880 pixel a schermo ed un target frame di 30fps. La modalità action, pensata per ottimizzare il gameplay, si attesta in un range di risoluzioni tra 1280×720 e 1920×1080, con framerate a 60fps. La terza ed ultima opzione è una variante della prima: movie (variable) propone risoluzioni simili alla modalità movie ma con una media leggermente più bassa, favorendo così maggiori frame per secondo.

Se giocato su un televisore full HD, e non in 4K, la modalità movie subisce un downsampling, bloccando la risoluzione a 1080p. Il framerate della demo appare stabile, e i pochi cali che si presentano sono causati da una grande quantità di elementi a schermo.

Nioh sarà disponibile l’8 febbraio in esclusiva per PlayStation 4. Per maggiori informazioni sul soulslike di Koei Tecmo, vi invitiamo a consultare la nostra video anteprima.