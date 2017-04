ha annunciato dye importanti novità per: a partire dal 2 maggio saranno disponibili l'attesa(distribuita tramite aggiornamento gratuito) e il primo DLC a pagamento intitolato

Dragon of the North includerà nuove armi, una location inedita da esplorare, personaggi aggiuntivi e nuovi Yokai. Altri dettagli non sono noti al momento, restiamo quindi in attesa di saperne di più sui contenuti di questo pacchetto scaricabile.

Il DLC sarà gratuito per i possessori del Season Pass di Nioh, mentre per gli altri il costo è fissato a 9,99 euro. Il Pass Stagionale darà accesso anche ai pacchetti Defiant Honor e Bloodshed's End, in uscita nel corso del 2017.