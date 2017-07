Nioh: nuovo gameplay per Onore Sprezzante, annunciato il terzo DLC single player

Nella giornata di oggiha tenuto una diretta interamente dedicata a, nel corso della quale ha mostrato diversi spezzoni di gameplay di, la prossima espansione single player in arrivo.

Durante il livestream è stato inoltre annunciato il terzo DLC, intitolato in giapponese "Genwa Enbu", ovvero "L'armistizio di Genwa". Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli a riguardo, non resta dunque che attendere aggiornamenti da parte del publisher o della software house. Nel filmato che trovate in apertura di notizia, a partire dal minuto 20:05, potete invece osservare il gameplay inedito di Onore Sprezzante, in arrivo domani al prezzo di 9,99 euro.