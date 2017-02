Nioh è il nuovo leader della classifica italiana software per console

detronizzae debutta al primo posto della classifica italiana console relativa alla settimana che va dal 6 al 12 febbraio 2017. Un bel successo per il titolo del, distribuito in Europa da

Top 10 Console

Da segnalare anche la buona tenuta di Resident Evil VII Biohazard (quarto posto), preceduto da Tom Clancy's Rainbow Six Siege di Ubisoft.

NIOH PS4 FIFA 17 PS TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD PS4 MINECRAFT PS4 GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 HITMAN LA PRIMA STAGIONE COMPLETA STEELBOOK EDITION PS4 NBA 2K17 PS4 CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION PS4 WATCH DOGS 2 PS4

Top 10 PC

CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION THE SIMS 4 CALL OF DUTY BLACK OPS II FOOTBALL MANAGER 2017 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FARMING SIMULATOR 17 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE GTA V GRAND THEFT AUTO THE SIMS 4 LIMITED EDITION

Su PC trionfa Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition, seguito da The Sims 4 e Call of Duty Black Ops 2. Chiudono la top ten Windows Call of Duty 4 Modern Warfare, GTA V e The Sims 3 Limited Edition.