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Nioh è il nuovo leader della classifica italiana software per console

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INFORMAZIONI GIOCO
Nioh detronizza FIFA 17 e debutta al primo posto della classifica italiana console relativa alla settimana che va dal 6 al 12 febbraio 2017. Un bel successo per il titolo del Team Ninja, distribuito in Europa da Sony Interactive Entertainment.

Top 10 Console
Da segnalare anche la buona tenuta di Resident Evil VII Biohazard (quarto posto), preceduto da Tom Clancy's Rainbow Six Siege di Ubisoft.

  1. NIOH PS4
  2. FIFA 17 PS
  3. TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4
  4. RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD PS4
  5. MINECRAFT PS4
  6. GTA V GRAND THEFT AUTO PS4
  7. HITMAN LA PRIMA STAGIONE COMPLETA STEELBOOK EDITION PS4
  8. NBA 2K17 PS4
  9. CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION PS4
  10. WATCH DOGS 2 PS4

Top 10 PC

  1. CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION
  2. THE SIMS 4
  3. CALL OF DUTY BLACK OPS II
  4. FOOTBALL MANAGER 2017
  5. CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3
  6. CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2
  7. FARMING SIMULATOR 17
  8. CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE
  9. GTA V GRAND THEFT AUTO
  10. THE SIMS 4 LIMITED EDITION

Su PC trionfa Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition, seguito da The Sims 4 e Call of Duty Black Ops 2. Chiudono la top ten Windows Call of Duty 4 Modern Warfare, GTA V e The Sims 3 Limited Edition.

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Nioh

    Disponibile per
  • PS4
    Date di Pubblicazione
  • PS4 : 08/02/2017
  • Genere: Azione/Avventura
  • Sviluppatore: Team Ninja
  • Publisher: Koei Tecmo
  • Pegi: 16+
  • Lingua: Inglese con Sottotitoli in Italiano
  • Sito Ufficiale: Link
  • Pagina su Wikipedia: Link
  • Costo Digidelivery: 59,99 €
  • Link Download: Link

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