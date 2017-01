Nioh: il nuovo Soulslike del Team Ninja protagonista della nostra Video Anteprima

Recentemente abbiamo avuto modo di provarenegli uffici di. La demo a cui abbiamo giocato ha sostanzialmente confermato le buone sensazioni emerse nei nostri precedenti hands-on.

Nioh vanta una direzione artistica particolarmente ispirata e un gameplay veloce e adrenalinico, con un combat system decisamente solido, inoltre gli sviluppatori hanno promesso l'arrivo (subito dopo il lancio) di una nuova modalità PvP, disponibile come aggiornamento gratuito. Nioh sarà disponibile in Europa dal prossimo 9 febbraio in esclusiva su PlayStation 4, con pieno supporto per PS4 Pro.