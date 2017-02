arriverà nei negozi la prossima settimana, i più impazienti possono ingannare l'attesa guardando questo nuovo video gameplay della durata di 90 minuti, replica del nostro livestream andato in onda il 2 febbraio su Twitch.

Per l'occasione, vi abbiamo mostrato le fasi iniziali dell'avventura e le principali caratteristiche del gioco, andando alla scoperta di location, armi, abilità e nemici. Se non volete anticipazioni di alcun tipo vi consigliamo di non guardare il video, in caso contrario trovate il filmato completo in apertura della notizia.

Ricordiamo che Nioh sarà disponibile in Europa dall'8 febbraio in esclusiva su PlayStation 4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.