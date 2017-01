Nioh per PlayStation 4 entra in fase Gold

ha annunciato cheè entrato ufficialmente in fase Gold: lo sviluppo del gioco è terminato e il publisher inizierà ora la produzione e la distribuzione delle copie in vista del lancio, atteso per il mese di febbraio.

La società ha inoltre annunciato che il 20 gennaio sarà trasmesso un livestream nel quale il direttore Yosuke Hayashi mostrerà alcuni nuovi aspetti del gioco insieme ai comici Toshiyuki Itakura e Saki Suzuki. Nioh sarà disponibile dal 7 febbraio in Nord America, dall'8 febbraio in Europa e infine dal 9 dello stesso mese in Giappone, in esclusiva su PlayStation 4.