Nioh per PlayStation 4 ha venduto 500.000 copie in Asia

Durante il ChinaJoy 2017, Yosuke Hayashi diha annunciato cheha venduto circasul mercato asiatico, dato che include anche le vendite in Giappone, esclusivamente per quanto riguarda il segmento retail.

Ad oggi, Nioh ha venduto un milione di copie in tutto il mondo, il 50% delle quali solamente in Asia. Gli ultimi dati diffusi da Media Create parlavano di 130.000 copie distribuite in Giappone dallo scorso febbraio, cifre più recenti ed aggiornate non sono al momento disponibili.

Nioh ha riscosso un buon successo di pubblico e critica e recentemente Koei-Tecmo ha annunciato l'arrivo di nuovi contenuti per il suo Soulslike, disponibile in esclusiva su PlayStation 4.