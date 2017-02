Lo speedrunner "Distortion2" ha portato a terminein 96 minuti, per la precisione il tempo impiegato per finire il gioco è pari a 1:36:51, tempistica che tuttavia non ha soddisfatto del tutto l'autore di questa ottima performance.

Distortion2 fa sapere di essere morto un totale di sei volte, adesso il suo prossimo obiettivo è quello di scendere sotto i 90 miniuti, non sappiamo però quando lo speedrunner tenterà nuovamente l'impresa.

Cosa ne pensate di questo risultato? Ricordiamo che Nioh è ora disponibile su PlayStation 4, nella giornata di ieri Koei-Tecmo ha svelato il piano dei prossimi aggiornamenti gratuiti e dei primi DLC.