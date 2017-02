Nioh: la prima recensione è positiva, Famitsu premia il gioco del Team Ninja

La prima recensione diè comparsa sull'ultimo numero di Famitsu: i redattori della rivista giapponese hanno premiato il gioco delcon un voto pari a 36/40 (10/9/9/8), molto vicino dunque al Perfect Score (40/40).

Tra le altre recensioni presenti nella rivista troviamo quelle di Dragon Quest Monsters Joker 3 Professional (35/40), Four Goddesses Online Cyber Dimension Neptune (31/40), Power Disc Slam (25/40), Genkai! Yamazumi Battle (23/40), Kamen Rider Atsume (26/40) e New Game The Challenge Stage (28/40). Ricordiamo che Nioh sarà disponibile in Europa dal prossimo 8 febbraio, in esclusiva su PlayStation 4.