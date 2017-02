Nioh: i primi voti della stampa internazionale sono positivi

arriverà nei negozi europei il prossimo 8 febbraio ma oggi è scaduto l'embargo per le recensioni, di conseguenza sul web sono arrivi i primi voti per il nuovo soulslike del. L'accoglienza ricevuta fino a questo momento è stata decisamente positiva da parte di tutte le principali testate.

Tra i voti, segnaliamo quelli di IGN.com (9/10, provvisorio), Destructoid (9/10), USGamer (4/5), GameInformer USA (9/10), Attack of the Fanboy (4.5/5) e Stevivor (8/10). La media su Metacritic è pari a 86, voto destinato a cambiare con l'arrivo di ulteriori pareri nella giornata di oggi. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Nioh, ricordandovi che il gioco uscirà l'8 febbraio in esclusiva su PlayStation 4.