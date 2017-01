Nioh: pubblicate nuove immagini dei personaggi

ha pubblicato una nuova serie di immagini di: gli screenshot mostrano alcuni dei personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura, tra cui i mentori del protagonista e alcuni antagonisti come Edward e il samurai Yasuke.

Le immagini sono trapelate nella giornata di ieri tramite le pagine di Famitsu e oggi sono state pubblicate ufficialmente dal publisher senza loghi e didascalie. Ricordiamo che Nioh arriverà in Europa il prossimo 8 febbraio in esclusiva su PlayStation 4, dopo il lancio arriverà anche una modalità PvP, Koei-Tecmo ha inoltre diffuso recentemente nuovi dettagli sui DLC e i contenuti aggiuntivi previsti per Nioh.