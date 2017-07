Nioh: pubblicati nuovi screenshot HD per il DLC Onore Sprezzante

ha rilasciato una serie di nuovi screenshot in alta definizione tratti da, il prossimo DLC diin arrivo il 25 luglio. Le immagini mostrano i personaggi, le ambientazioni e le armi che troveremo nella nuova espansione: le abbiamo riportate a fondo pagina.

Onore Sprezzante è ambientato nell'inverno del 1614 durante il famoso assedio di Osaka, e ci vedrà affrontare Sanada Yukimura, il leggendario Daimiyo (la carica feudale più importante tra il XII secolo e il XIX secolo in Giappone) che si presenta come il principale antagonista del DLC. Gli screenshot mostrano i nuovi stage introdotti con l'espansione, incluso il campo di battaglia di Osaka Fuyunojin, e le nuove armi come il Tonfa.

Ricordiamo che il DLC sarà disponibile per il download dal PlayStation Store a partire dal 25 luglio al prezzo di 9,99 euro (il contenuto sarà invece gratuito per i possessori del Season Pass).