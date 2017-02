Nioh: pubblicato il video con la sequenza di apertura del gioco

arriverà nei negozi la prossima settimana e per l'occasione il publisherun video che mostra l'intera sequenza di apertura del gioco in lingua originale, con audio in giapponese.

Se volete saperne di più sul nuovo soulslike del Team Ninja vi rimandiamo alla nostra recensione, inoltre su Everyeye.it trovate anche un video con 90 minuti di gameplay tratti dalla versione europea del gioco. Nioh sarà disponibile nel nostro paese da mercoledì 8 febbraio, in esclusiva su PlayStation 4.



Il nuovo titolo targato Koei-Tecmo è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale, la quale ha lodato l'atmosfera e il gameplay, evidenziando tra i difetti un comparto tecnico buono ma non eccelso.