Nioh: il PvP arriverà ad aprile, svelato il piano di pubblicazione dei DLC

Durante un livestream terminato da pochi minuti,ha annunciato il piano di pubblicazione degli aggiornamenti e dei primi DLC a pagamento di. Di seguito, tutti i dettagli emersi dalla trasmissione.

A fine marzo faranno la loro comparsa dieci nuovi tipi di missioni a livello difficile, mentre a fine aprile arriverà la tanto attesa modalità PvP, la quale farà il suo debutto insieme al primo DLC, intitolato Dragon of Tohoku, che includerà nuove armi, scenari, personaggi, yokai e livelli extra.

Il secondo pacchetto scaricabile sarà intitolato Japan's Best Soldier, a cui farà seguito Peaceful and Tranquil. Koei-Tecmo ha inoltre annunciato che tutti i giocatori giapponesi potranno scaricare gratuitamente il costume Armor of Japan's No. 1 Soldier dal 22 febbraio al primo marzo.