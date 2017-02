Nioh: quanta ispirazione 'soulslike' c'è nel gioco, secondo te?

Da pochi giorni, è disponibile su PS4, titolo pubblicato da, che si è guadagnato fin da subito l'etichetta di "soulslike" per via delle sue meccaniche che ricordano. Ma ora che avete avuto modo di giocarlo in versione definitiva, quanto pensate che abbia in comune con il gioco di

Nioh ci racconta la storia di William, pone le sue basi nel periodo medievale giapponese e accenna a battaglie storiche realmente accadute, che si intrinsecano nella sua trama. Stando ad alcune opinioni dei giocatori in rete, le somiglianze tra Nioh e la serie Souls non sono molte, il titolo di Koei Tecmo è in grado di distinguersi sin da subito per la sua originalità, e possiede un gameplay con un meccanismo di trial-and-error molto differente. Non mancano, d'altro canto, gli utenti che ritengono invece i due giochi molto simili tra loro, e ricchi di punti in comune. E voi, invece, cosa ne pensate? Quanta ispirazione soulslike è presente in Nioh?