Nioh riceverà un update gratuito con 10 nuove missioni

ha annunciato chericeverà un aggiornamento gratuito che includerà dieci nuove missioni e nuove sfide. L'update è già disponibile in Giappone, ma arriverà molto presto anche in Occidente: a fondo pagina vi abbiamo riportato qualche screenshot per i nuovi contenuti.

Le dieci nuove missioni saranno accessibili in diversi punti della storia: i giocatori avranno l'occasione di sfidare i due discepoli di Kensei e Kamiizumi Nobutsuna, Yagyu Munetoshi e Hozoin In’ei. Un'altra missione, invece, includerà una lotta contro un grande boss Yokai e il suo seguito. Tra le altre cose, l'aggiornamento apporterà qualche miglioramento in termini di gameplay, perfezionando l'esperienza di gioco: non rimane che attendere la pubblicazione dell'update in Occidente.

Ricordiamo che Nioh è disponibile in esclusiva su Playstation 4.