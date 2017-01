Nioh: rivelati alcuni boss e personaggi inediti e una nuova ambientazione

Come di consueto da svariate settimane a questa parte, sull'ultimo numero di Famitsu sono comparse diverse immagini inedite di, il souls-like sviluppato da, che ci mostrano un'ambientazione e alcuni boss e personaggi inediti.

Negli screenshot che trovate in chiusura di notizia potete osservare il livello "Sekigahara", luogo importante nella storia giapponese che, nel 1600, fece da sfondo all'omonima battaglia che gettò le basi per la fondazione dello Shogunato, in cui Tokugawa Ieiasu sconfisse Ishida Mitsunari. Gli scatti ci mostrano anche i due boss Karasutengu e Gashadokuro e confermano la presenza nel gioco di altri quattro personaggi storici: Tadakatsu Honda, Naomasa Ii, Magoichi Saiga e Marume Nagayoshi. Nioh arriverà su Playstation 4 il prossimo 8 febbraio. Nell'attesa, rimandiamo all'ultimo trailer pubblicato da Koei Tecmo.