Nioh si aggiorna con la patch 1.03, ecco tutte le novità introdotte

Ilha pubblicato la patch 1.03 di: l'aggiornamento in questione corregge vari bug dell'interfaccia e in alcune missioni secondarie, oltre a offrire un miglior bilanciamento di alcuni aspetti del gameplay.

Nello specifico, si parla di modifiche per gli effetti della paralisi, alla rigenerazione dell'Amrita e un miglior drop delle ricompense per gli scontri casuali. Ricordiamo che Nioh è ora disponibile su PlayStation 4, per maggiori informazioni sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione, su Everyeye.it trovate inoltre la guida di Nioh con consigli e suggerimenti utili per proseguire nell'avventura.