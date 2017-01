Nioh si mostra in un nuovo video gameplay da 80 minuti

Come probabilmente già saprete,è appena entrato in fase gold. Lo sviluppo per il nuovo gioco diè quindi ufficialmente terminato e il gioco è pronto per arrivare sugli scaffali dei negozi a febbraio. In attesa del lancio, vi proponiamo un lungo video gameplay nel quale vengono mostrati i punti forti del titolo.

Potete trovare il filmato riportato in apertura, della durata di circa 80 minuti, nel quale vengono mostrate le ambientazioni e le atmosfere del gioco, le sue meccaniche in stile soulslike e le abilità del protagonista in combattimento. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che il lancio di NiOh in Europa è previsto per il prossimo 9 febbraio, in esclusiva su PlayStation 4.