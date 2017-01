Nioh: Sony parla di esclusiva console, il gioco uscirà anche su PC?

uscirà anche su PC? E' questa la domanda che molti giocatori si stanno ponendo in queste ore, dopo aver visto il nuovo spot di PlayStation 4 nel quale il titolo viene definito "Esclusiva Console" e non "Esclusiva PlayStation 4" come nei casi di

Nel filmato in questione effettivamente Nioh appare con il bollino "Console Exclusive" così come in una recente email promozionale inviata da Sony a tutti gli iscritti al PlayStation Network. Questo farebbe quindi pensare alla possibilità di vedere il gioco su PC in futuro, le esclusive totali vengono infatti identificate come "PlayStation 4 Exclusive".

Dobbiamo però segnalare come il video pubblicato da Sony Interactive Entertainment Europe non sia particolarmente chiaro e aggiornato, nel filmato compaiono infatti anche Dreams e Detroit Become Human tra i titoli in uscita nel 2017, Shuhei Yoshida ha però ribadito che i due giochi citati sono ancora privi di una finestra di lancio e la pubblicazione nel corso dell'anno appena iniziato non è confermata. Sony Interactive Entertainment pubblicherà Nioh in Europa e Nord America a febbraio mentre in Asia il gioco verrà distribuito da Koei-Tecmo, al momento quella per PlayStation 4 è l'unica versione annunciata ufficialmente.