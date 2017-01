Nioh: tanti nuovi screenshot e informazioni sui personaggi

Come ogni mercoledì, Famitsu ci offre nuove immagini e approfondimenti di, il souls-like firmatoambientato nel Giappone del 1600, che fonde eventi storici con elementi tipici del folklore nipponico.

Se non volete spoiler di alcun genere, vi consigliamo di interrompere qui la lettura.

Le ultime immagini ci mostrano il livello del Monte Ibuki, situato a ovest di Sekigara, cittadina che fece da scenario all'omonima battaglia in cui Tokugawa Ieyasu ottenne un'importantissima vittoria contro Ishida Mitsunari, che portò poi alla fondazione dello shogunato. Gli scatti ci rivelano anche diversi personaggi storici: Edward Kelley, alchimista proveniente da una terra lontana in grado di comandare demoni minori e prendere il controllo di cadaveri umani; Yasuke, un samurai di origini africane dalla stazza notevole che affronterà il protagonista; Tenkai, un potente monaco, maestro nelle arti dell'Onmyōdō (la via dello Yin e dello Yang); Fuku, discepola di Tenkai che assieme al suo mentore accompagnerà William a Sekigara, insegnadogli i suoi segreti; Hōzōin In’ei e Yagyu Sekishusai, esperti rispettivamente del combattimento con lancia e spada, grazie ai quali sarà possibile imparare nuove mosse. Ricordiamo che trattandosi di scan, la qualità delle immagini non rispecchia quella del titolo finale. Nioh sarà disponibile a partire dall’8 febbraio esclusivamente su PlayStation 4. Per maggiori informazioni, potete consultare l'anteprima o la video anteprima.