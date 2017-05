Nioh: trailer e video gameplay per il DLC Dragon of the North

ha pubblicato un nuovo trailer per, in cui possiamo vedere diverse sequenze di gameplay tratte dal prossimo DLC di: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia. A fondo pagina, invece, trovate un livestream in cui possiamo dare un'occhiata alla modalità

Disponibile a partire da domani 2 Maggio, Dragon of the North verrà pubblicato insieme a un aggiornamento gratuito che introduce la modalità PVP. Andando al minuto 00:18:45 del video riportato in basso, trovate una sequenza di gioco tratta dal DLC (con tanto di boss fight), mentre dal minuto 00:41:40 al minuto 00:50:30 potete vedere in azione la nuova modalità PVP. Ricordiamo che Nioh è disponibile in esclusiva su Playstation 4.