Nioh: una petizione per chiedere l'arrivo del gioco su PC

è disponibile da oggi su PlayStation 4 e in queste ore è tornata alla ribalta la petizione per convincerea pubblicare il gioco anche su PC.

La petizione lanciata da Casey Explosion chiede al publisher di portare il gioco su Steam e per l'occasione cita casi di conversioni di successo per piattaforma Windows come Dragon's Dogma Dark Arisen (oltre 400.000), Valkyria Chronicles (800.000 copie) e Dark Souls (2.5 milioni di copie su PC).

Potete firmare la petizione cliccando qui, al momento i sostenitori sono poco meno di 5.000, una cifra non particolarmente elevata. Al momento Koei-Tecmo non sembra aver intenzione di portare Nioh su PC, ricordiamo inoltre che Sony Interactive Entertainment è il publisher del gioco in Europa e Nord America, cosa che complica non poco la situazione.