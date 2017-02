Nioh ha venduto un milione di copie

ha annunciato cheha venduto un milione di copie in tutto il mondo, cifra che include le copie retail e i download digitali effettuati attraverso il PlayStation Store. Il risultato è stato raggiunto in appena due settimane di presenza sul mercato.

Per ringraziare i giocatori che hanno contributo al successo di Nioh, Koei-Tecmo ha deciso di regalare l'armatura "Golden Nioh" a tutti i possessori del gioco. L'outfit sarà disponibile per il download a partire da oggi come parte del nuovo aggiornamento gratuito.