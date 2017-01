Nioh: William e Edward Kelley faccia a faccia nel nuovo trailer

ha pubblicato un nuovo trailer diche mette faccia a faccia William (protagonista del gioco) con il suo eterno rivale, Edward Kelley, nemico con cui ci scontreremo nel corso dell'avventura.

Il video permette di dare uno sguardo alle principali abilità dei due personaggi e di scavare nel passato di William e Edward. Ricordiamo che Nioh è recentemente entrato in fase Gold, lo sviluppo è ufficialmente terminato e il gioco si appresta ad arrivare nei negozi, il lancio è previsto per l'8 febbraio in Europa, in esclusiva su PlayStation 4.