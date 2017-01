Nippon Ichi apre un sito teaser per un nuovo videogame

Lo studio giapponeseha da poco aperto in rete un nuovo sito teaser per presentare al pubblico un nuovo e misterioso videogioco non ancora annunciato. La pagina non offre molti indizi, a parte un'immagine con dodici figure umane non riconoscibili su uno sfondo rosso.

Le figure nell'immagine, ciascuna di colore diverso, proiettano un'ombra sul suolo, una delle quali impugna un coltello. L'immagine poi si copre di macchie di sangue ed una delle figure scompare. Al momento non sappiamo quale sia il titolo di questo nuovo gioco, e gli indizi non sono particolarmente precisi. Probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni, restiamo quindi in attesa di informazioni ufficiali da parte di Nippon Ichi Software.