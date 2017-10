ha pubblicato un sito teaser per annunciare un nuovo misterioso progetto che sarà svelato molto presto, anche se la compagnia giapponese non ha fornito indicazioni specifiche riguardo le tempistiche dell'annuncio.

Il sito non rivela particolari dettagli, lo sfondo presenta i colori rosa, giallo, verde e azzurro su uno sfondo psichedelico stile anni '70, con una grase che recita "Nippon Ichi Software New Game News Coming Soon!".

Restiamo in attesa di saperne di più, al momento NIS America non ha accennato al teaser sui suoi canali social, è dunque probabile che l'annuncio possa riguardare allo stato attuale il solo mercato giapponese.