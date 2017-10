NIS America: Microsoft non supporta a dovere i giochi giapponesi

Sin dal lancio della primaha spesso provato a fare breccia nel mercato videoludico giapponese. I risultati, come saprete, non sono dei più esaltanti: nella Terra del Sol Levante - rivela infatti Famitsu - vengono vendute circa 20 Xbox One a settimana, nettamente inferiori alle 20.000 PS4 e Switch piazzate da Sony e Nintendo.

Durante l'E3 di Los Angeles, abbiamo visto come la casa di Redmond abbia provato a cambiare questa tendenza concedendo a Bandai Namco grande spazio sul proprio palco, mettendo in luce giochi come Code Vein e Dragon Ball FighterZ.

Un'operazione simile, secondo NIS America, non è abbastanza: "Onestamente parlando, Microsoft non ostenta un grande supporto nei confronti dei giochi giapponesi", ha affermato Takuro Yamashita, presidente e CEO della compagnia. Secondo Yamashita, Microsoft non dispone di "una struttura che possa favorire giochi di nicchia o di modeste dimensioni come i titoli giapponesi, quindi non supportano molto gli sviluppatori nipponici e le loro produzioni".

Nonostante questo, NIS America si dichiara sempre aperta a nuove possibilità, e non si preclude la possibilità di lavorare per la console Microsoft. "Ovviamente non siamo contrari a provare nuove cose. Disgaea 5 su Switch ha ripagato, motivo per il quale vogliamo continuare su questa strada".