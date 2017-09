NIS America: nuovi trailer per Demon Gaze 2 e Yomawari Midnight Shadows

ha pubblicato nuovi trailer per, due nuovi giochi della compagnia in uscita durante l'autunno in Occidente, nei formati PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Demon Gaze 2 è un gioco di ruolo/dungeon crawler per PS4 e Vita. Il titolo è ambientato nella città-stato di Asteria, nello stesso universo del primo capitolo. Questa volta i demoni non saranno delle semplici evocazioni, ma combatteranno al nostro fianco all'interno dei numerosi dungeon. La storia segue le vicende di un gruppo di ragazzi cresciuti in un orfanotrofio che fondano l'Asteria Revolutionary Party, frangia rivoluzionaria, allo scopo di trovare la loro madre adottiva scomparsa.

Yomawari Midnight Shadows, il seguito di Yomawari Night Alone, arriverà in Nord America ed in Europa su PlayStation 4, PlayStation Vita e Steam questo autunno, trasporta due nuove ragazze, Yui e Haru, nella notte con gli spiriti che la abitano. Separate da un misterioso aggressore, ogni ragazza esplorerà delle bizzare location infestate, fronteggiando il terrore della notte e mettendo alla prova il suo coraggio per sopravvivere e ricongiungersi l’una all’altra.