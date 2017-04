NIS lancia un teaser per un nuovo misterioso gioco

La software house giapponeseha lanciato sul web un misterioso sito teaser riguardante un nuovo videogame non ancora annunciato. Sul portale è possibile guardare un breve filmato a 360° dedicato al gioco, nel quale si intravede una cupa ambientazione avvolta nel buio della notte.

Al momento non ci sono informazioni riguardo a questo titolo, ma potete trovare il teaser trailer in questione riportato in calce alla notizia. Stando a quanto mostrato, è probabile che il titolo possa essere di genere horror/mystery, e non è da escludere la possibilità che il reveal ufficiale del gioco possa essere previsto per il 27 aprile, in concomitanza con l'uscita del settimanale giapponese Dengeki PlayStation.