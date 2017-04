No Man's Sky: il database di Steam si aggiorna, in arrivo nuovi contenuti?

Il database di Steam disi è recentemente aggiornato, come fatto notare da alcuni utenti reddit.non ha annunciato nulla di ufficiale, ma sappiamo che la software house rimane impegnata nell'impreziosire la qualità e la quantità dei contenuti di gioco: che siano in arrivo delle novità a tal proposito?

Gli utenti reddit hanno notato, fra le altre cose, che gli sviluppatori di No Man's Sky si sono stranamente messi al lavoro su vecchie build del titolo, addirittura antecedenti alla release. Per questo motivo, alcuni credono che siano in arrivo alcune delle feature promesse in fase di promozione del titolo, e poi mai implementate al momento del suo debutto sul mercato. Naturalmente, si tratta solo di un'ipotesi, e non abbiamo alcuna conferma riguardo alla sua attendibilità.

No Man's Sky è disponibile ora per PC e PlayStation 4. Ricordiamo che Hello Games ha già pubblicato due aggiornamenti principali per il suo titolo: il Foundation Update e il Pathfinder Update.